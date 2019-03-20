2019-03-20T15:46:17+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель Fiat «залетел» под припаркованный грузовик и попал в больницу

Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Во вторник, 19 марта, около 14:30 на 1020 км трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик.

- 57-летний водитель автомобиля Fiat Albea, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Самары, отвлекся от дороги, вследствие чего врезался в припаркованный на правой обочине грузовик DAF, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

От удара легковушке смяло всю переднюю часть. Водитель выжил, но получил серьезные травмы. Медики скорой помощи доставили пострадавшего в больницу, где он был госпитализирован. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

Водитель легковушки отвлекся от дороги и устроил ДТП

Водитель легковушки отвлекся от дороги и устроил ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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