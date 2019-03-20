В Самарской области водитель Fiat «залетел» под припаркованный грузовик и попал в больницу
Во вторник, 19 марта, около 14:30 на 1020 км трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик.
- 57-летний водитель автомобиля Fiat Albea, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Самары, отвлекся от дороги, вследствие чего врезался в припаркованный на правой обочине грузовик DAF, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
От удара легковушке смяло всю переднюю часть. Водитель выжил, но получил серьезные травмы. Медики скорой помощи доставили пострадавшего в больницу, где он был госпитализирован. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
Водитель легковушки отвлекся от дороги и устроил ДТП
ИСТОЧНИК KP.RU