Тольяттинскому АВТОВАЗу открыли кредитную линию на 20 млрд рублей
Соглашение с банком будет рассчитано на 5 лет
Деньги пойдут на финансирование текущей деятельности предприятияФото: Архив "КП"
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Тольяттинский автомобилестроительный завод подписал соглашение со Сбербанком. Компании откроют возобновляемую кредитную линию на 20 миллиардов рублей. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.
- Средства будут предоставляться на финансирование текущей деятельности предприятия, его инвестиционные расходы и рефинансирование действующих кредитов, - говорится в материалах АВТОВАЗа.
Кредитная линия будет открыта на 5 лет. Процентная ставка по кредиту — плавающая, она будет определяться на момент привлечения отдельного транша.
ИСТОЧНИК KP.RU