Тольяттинскому АВТОВАЗу открыли кредитную линию на 20 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-20T16:16:30+03:00

Соглашение с банком будет рассчитано на 5 лет

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Тольяттинский автомобилестроительный завод подписал соглашение со Сбербанком. Компании откроют возобновляемую кредитную линию на 20 миллиардов рублей. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

- Средства будут предоставляться на финансирование текущей деятельности предприятия, его инвестиционные расходы и рефинансирование действующих кредитов, - говорится в материалах АВТОВАЗа.

Кредитная линия будет открыта на 5 лет. Процентная ставка по кредиту — плавающая, она будет определяться на момент привлечения отдельного транша.

ИСТОЧНИК KP.RU