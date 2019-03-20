Бьем рекорды: в Самаре родилась третья тройня с начала 2019 года
Аист продолжает перевыполнять план по тройням в Самаре. С начала 2019 года в областной столице в больнице имени Середавина родились уже третьи по счету тройняшки.
- Наша больница снова бьет демографические рекорды – сегодня, 20 марта, у нас выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка. Желаем тройняшкам и всей семье Денисовых здоровья! - сообщили представители медучреждения в Твиттере.
Напомним, что первые две тройни родились в Самаре в январе. Оба раза у родителей появились на свет по два мальчика и по одной девочке. Отметим, что за весь прошлый год в областной столице родилось всего две тройни.
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ИСТОЧНИК KP.RU