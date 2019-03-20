2019-03-20T16:36:25+03:00
Общество

Бьем рекорды: в Самаре родилась третья тройня с начала 2019 года

И снова на свет появились два мальчика и девочка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: больница имени СередавинаФото: больница имени СередавинаФото: Twitter.com
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Аист продолжает перевыполнять план по тройням в Самаре. С начала 2019 года в областной столице в больнице имени Середавина родились уже третьи по счету тройняшки.

- Наша больница снова бьет демографические рекорды – сегодня, 20 марта, у нас выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка. Желаем тройняшкам и всей семье Денисовых здоровья! - сообщили представители медучреждения в Твиттере.

Напомним, что первые две тройни родились в Самаре в январе. Оба раза у родителей появились на свет по два мальчика и по одной девочке. Отметим, что за весь прошлый год в областной столице родилось всего две тройни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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