Бьем рекорды: в Самаре родилась третья тройня с начала 2019 года

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-20T16:36:25+03:00

И снова на свет появились два мальчика и девочка

Изменить размер текста: A A

Аист продолжает перевыполнять план по тройням в Самаре. С начала 2019 года в областной столице в больнице имени Середавина родились уже третьи по счету тройняшки.

- Наша больница снова бьет демографические рекорды – сегодня, 20 марта, у нас выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка. Желаем тройняшкам и всей семье Денисовых здоровья! - сообщили представители медучреждения в Твиттере.

Напомним, что первые две тройни родились в Самаре в январе. Оба раза у родителей появились на свет по два мальчика и по одной девочке. Отметим, что за весь прошлый год в областной столице родилось всего две тройни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В общежитии впятером: родители первой самарской тройни 2019 года теперь мечтают о новой квартире

Семья Абрамовых 20 лет мечтали о детях, долгожданная беременность преподнесла супругам сюрприз (подробности)

В Самаре с начала 2019 года появилась на свет вторая тройня

Совсем скоро два брата и их сестричка отправятся домой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU