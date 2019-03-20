"Пауку", из колонии организовавшему похищения детей в Самарской области, продлили арест на 5 месяцев

СЕГОДНЯ 16:39 2019-03-20T16:39:10+03:00

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19 марта в Приволжском окружном военном суде накануне состоялись предварительные слушания по делу о похищениях детей в Самарской области. Среди обвиняемых 7 человек. Организатором преступления выступает Руслан Бакиев по кличке "Паук". Он попал за решетку еще в 2009 году и все свои злодеяния в этот раз совершал из колонии.

- На заседании решался вопрос о продлении меры пресечения Бакиеву и Фролову. Их оставили под стражей еще на 5 месяцев, до 6 августа- на период судебного следствия, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе суда.

В ближайшие дни рассмотрения дела продолжится. Напомним, что злоумышленникам вменяют два эпизода - неудавшееся похищение ребенка из детского сада в Тольятти и аналогичное преступление в Кинеле, где 4-летнего мальчика украсть удалось. За него с родителей требовали 2 миллиона рублей. Также некоторым участникам этой истории вменяют незаконный оборот оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU