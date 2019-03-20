Областные чиновники проверят достоверность сметы стройки нового дворца спорта в Самаре на Молодогвардейской

СЕГОДНЯ 21:42 2019-03-20T21:42:35+03:00

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ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» собирается проверить достоверность сметы по проектированию и строительства дворца спорта в Самаре на улице Молодогвардейской. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

Подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет провести ревизию проект и инженерных решений. За это он получит 787,8 тыс. рублей из бюджета.

Напомним, здание дворца спорта 1966 года постройки было решено снести при администрации губернатора Меркушкина в 2016 году. Демонтаж начался летом, а завершился осенью 2017 года. Проект нового спортивного комплекса был оценен в 2,6 млрд рублей, первый этап строительства – 780 млн. Тендер на строительно-монтажные работы по проектированию и реконструкции объекта получило АО «Волгатрансстрой-9».

ИСТОЧНИК KP.RU