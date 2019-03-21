Следователи начали проверку после гибели троих человек на пожаре в Самаре

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-21T08:03:21+03:00

Тела погибших были обнаружены 20 марта в доме на Обувной

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Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары начал доследственную проверку по факту обнаружения троих тел в доме на улице Обувной. Напомним, там вечером в среду, 20 марта, на площади 80 квадратных метров произошел пожар.

- Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Отметим, что личности погибших пока не установлены. К слову, из горящего дома пожарным удалось спасти одного мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU