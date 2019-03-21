Следователи начали проверку после гибели троих человек на пожаре в Самаре
Тела погибших были обнаружены 20 марта в доме на Обувной
Фото: ГУ МЧС по Самарской области
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Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары начал доследственную проверку по факту обнаружения троих тел в доме на улице Обувной. Напомним, там вечером в среду, 20 марта, на площади 80 квадратных метров произошел пожар.
- Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические исследования. Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
Отметим, что личности погибших пока не установлены. К слову, из горящего дома пожарным удалось спасти одного мужчину.
ИСТОЧНИК KP.RU