На «ВолгаФесте-2019» в Самаре поставят оперу для набережной

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-21T11:26:29+03:00

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В Самаре на следующей неделе стартует подготовка к «ВолгаФесту-2019». Начнется она с двух публичных встреч: с композитором Александром Маноцковым и художницей Ксенией Перетрухиной. Они оба впервые станут участниками фестиваля.

- Ксения и Александр сделают сайт-специфик проекты специально для фестиваля и набережной. Ксения создаст ряд интерактивных скульптур и инсталляций, предлагающих новый опыт пребывания на набережной. Александр совместно с самарскими музыкантами и исполнителями поставит масштабный уникальный перфоманс - оперу для набережной, взаимодействующую с пространством и звуками этого места, - рассказал директор фестиваля Михаил Савченко.

Александр Маноцков и Ксения Перетрухина приедут в Самару, чтобы поближе познакомиться с местом проведения фестиваля. Кроме того, они проведут встречи со всеми желающими, где расскажут о себе и своем опыте. Встреча с Александром Маноцковым пройдет в следующий вторник, 26 марта, в 19:00 в Музее модерна, а с художницей Ксенией Перетрухиной - в воскресенье, 24 марта, в 17:00 также в Музее модерна. Цена билета на каждую из встреч - 80 рублей.

Отметим, что пока даты и место проведения «ВолгаФеста-2019» держатся в секрете. Но уже известно, что главной темой фестиваля станет «Игра».

ИСТОЧНИК KP.RU