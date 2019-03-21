2019-03-21T09:05:25+03:00
Общество

Япония, ОАЭ, Африка: самарцев приглашают в экзотические круизы с выгодой 20%

А дети до 18 лет путешествуют бесплатно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В круизы отправятся комфортабельные лайнеры Costa Diadema, Mediterranea, Victoria или FortunaВ круизы отправятся комфортабельные лайнеры Costa Diadema, Mediterranea, Victoria или Fortuna
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Жителей Самарской области зовут в экзотические круизы на осень 2019 года и весну 2020-го с выгодой 20%. Туристическая компания «Инфофлот» предлагает отправиться в ОАЭ и Персидский залив, Юго-Восточную Азию и Японию, Африку и Индийский океан. В круизы отправятся комфортабельные лайнеры Costa Diadema, Mediterranea, Victoria или Fortuna.

- Мы предлагаем возможность путешествовать на одном из «Золотых» лайнеров. Это значит полное отсутствие языкового барьера, ведь на борту - русскоговорящий персонал, русскоговорящий аниматор в детском клубе, российские ТВ-каналы и развлекательная программа на русском языке, блюда русской кухни на борту, а также все экскурсии на русском языке, - рассказали в «Инфофлоте».

Кроме того, независимо от направления на борту будут ждать итальянские музыка и кухня, а также мастер-классы по изучению итальянского языка.

Питание предлагают по системе all inclusive, развлекательную программу включат в стоимость круиза, а дети до 18 путешествуют бесплатно.

Узнать подробнее о круизе и забронировать путешествие можно на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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