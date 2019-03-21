В Самаре жителей нескольких домов переведут на пониженную подачу холодной воды

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-21T09:17:40+03:00

Воды станет меньше в домах, расположенных в границах улиц Коммунистической, Мичурина, Клинической и Дачной Фото: Архив "КП"

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В четверг, 21 марта, в домах некоторых жителей Самары станет меньше холодный воды. Ее будут подавать на пониженном давлении из-за проведения работ на водоводе.

- Работы ведутся на водоводе диаметром 600 мм на улице Мичурина. Рабочие занимаются заменой узла в водопроводном колодце. Из-за этого дома в границах улиц Коммунистической, Мичурина, Клинической и Дачной будут на пониженном давлении, - сообщили в РКС-Самара.

Для жителей компания предоставит бойлер. Сейчас он находится на проспекте Карла Маркса, 8. Дополнительная информация о месте расположения бойлеров будет появляться на сайте РКС-Самаре в разделе «Диспетчерская», а также по телефонам: 334-75-12 и 336-86-51.

ИСТОЧНИК KP.RU