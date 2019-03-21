«Крыльям Советов» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов перед Андреем Тихоновым

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-21T09:18:59+03:00

Андрей Тихонов был главный тренером «Крыльев Советов» с 2017 года по начало октября 2018 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Команда должна заплатить бывшему наставнику не только заработную плату, но и проценты из-за задержки

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Палата по разрешению споров РФС запретила «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков. Все из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым. При этом Российский футбольный союз обязал «КС» выплатить Тихонову всю задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за задержку зарплаты, сообщает сайт РФС.

Напомним, Андрей Тихонов был главный тренером «Крыльев Советов» с 2017 года по начало октября 2018 года. За это время он сумел вывести команду в РПЛ. На посту тренера «КС» Тихонова сменил черногорский специалист Миодраг Божович.

ИСТОЧНИК KP.RU