В Самаре двое парней средь бела дня утащили из магазина терминал с деньгами

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-21T10:12:48+03:00

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В Самаре полицейские задержали двоих похитителей платежного терминала. Они утащили аппарат из магазина на проспекте Кирова.

- Преступление произошло днем, когда торговая точка работала. Терминал стоял в тамбуре. Никаких запорных устройств на нем не было. На момент похищения в терминале находились около 25 тысяч рублей. Стоимость же самого аппарата составила 50 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, на каком автомобиле скрылись преступники, а затем установили и их личности. Одним из злоумышленников оказался 23-летний молодой человек, а вторым — 19-летний парень. Терминал стражи порядка нашли в подвале дома одного из похитителей. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К слову, парни уже не в первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU