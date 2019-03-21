В Самарской области подняли по тревоге более 2 тысяч военных
Боеготовность армии проверяет главное командование Сухопутных войск РФ
Фото: пресс-служба ЦВО
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В четверг, 21 марта, в Самарской области были подняты по тревоге более 2 тысяч военнослужащих штаба и соединения 2-ой общевойсковой армии Центрального военного округа.
- В рамках проверки военные отработают механизмы приведения в высшие степени боеготовности, переброску и развертывание мобильных частей системы управления, а также вопросы антитеррористической защиты и всестороннего обеспечения, - сообщили в пресс-службе ЦВО.
Боеготовность самарских военных проверяет главное командование Сухопутных войск России. Проверка продлится до пятницы, 22 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU