В Новокуйбышевске осужденный вместо тюрьмы отправился в кафе

СЕГОДНЯ 10:53 2019-03-21T10:58:01+03:00

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В Новокуйбышевске росгвардейцы случайно поймали преступника, находившегося в федеральном розыске. Стражи порядка приехали на вызов в кафе, где разбушевался посетитель, и выяснили, что этого мужчину уже давно ищут судебные приставы.

- Патрульные получили вызов в кафе на проспекте Победы. Там один из клиентов начал вести себя вызывающе, приставать к другим посетителям и персоналу. Кроме того, он разбил в заведении посуду и отказывался возмещать ущерб. Проверка показала, что мужчина находится в федеральном розыске, так как не прибыл к месту заключения, - сообщили в пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали осужденного, а затем передали его своим коллегам из полиции. В скором времени мужчину передадут инициатору розыска - представителям УФСИН по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU