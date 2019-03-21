Если хотите поправить здоровье или если кажется, что у вас пара лишних кг: самарцам предлагают привести себя в форму разными методами

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-21T11:28:47+03:00

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Если вам кажется, что у вас пара лишних килограммов и неплохо было бы от них избавиться, если вы хотите поправить свое здоровье или просто не прочь хорошо и с пользой провести время, «КП-Самара» приглашает вас принять участие в нашем проекте «ПохудейКА». Мы предлагаем всем желающим привести себя в форму разными методами. Стартует проект в апреле и продлится три месяца. Итоги мы подведем в конце июня.

Чтобы принять участие в проекте «ПохудейКА», присылайте свои заявки на почту tg@phkp.ru с пометкой «ПохудейКА». В заявке обязательно укажите ФИО, возраст, вес, рост и, если есть, хронические заболевания. Это очень важно.

Ждем всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU