В Самаре должник оплатил штраф за угон авто только после угрозы лишения свободы

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-21T11:56:38+03:00

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В Самаре судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении местного жителя. Суд назначил мужчине штраф в 30 тысяч рублей за угон чужого автомобиля без цели хищения, но он не спешил его оплачивать.

- Приставы предупредили самарца, что если он не исполнит решение суда, то ему будет грозить уже другое наказание, в том числе лишение свободы, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Мужчине хватило этого предупреждения. Он не захотел отправляться за решетку и поспешил полностью выплатить штраф. Сразу после этого исполнительное производство в отношении него было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU