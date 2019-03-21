Самарский баянист Сергей Войтенко примет участие в проекте «Ну-ка, все вместе!», который стартует 23 марта

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-21T12:25:29+03:00

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Самарский артист, музыкант и чемпион мира по баяну Сергей Войтенко примет участие в масштабном вокальном шоу, которое запускает телеканал «Россия 1». Он станет одним из 100 членов жюри.

- В субботу, 23 марта, на калане «Россия» стартует самый грандиозный проект «Ну-ка, все вместе!». На нем мы все вместе будем находить новые таланты, - написал Сергей Войтенко на своей странице в Инстаграме.

Отметим, что помимо самарского баяниста, в жюри вошли много знаменитых российских артистов, преподаватели музыкальных вузов, композиторы, продюсеры и представители других профессий. Предводителем сотни станет певец Сергей Лазарев, а ведущим — Николай Басков. Участие в шоу будут принимать самые обычные люди. Человеку нужно будет спеть таким образом, чтобы у жюри возникло непреодолимое желание подпеть ему. На это ему будут даны только 20 секунд. Количество очков, которое получит исполнитель, будет зависеть от того, сколько судей решат подхватить его песню.

ИСТОЧНИК KP.RU