Стадион «Заря» на Мориса Тореза передали самарскому Политеху

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-21T12:41:26+03:00

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Самарский государственный технический университет получил в свое пользование стадион «Заря», который находится на улице Мориса Тореза в Советском районе. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Министерство образования и науки РФ согласовало передачу стадиона «Заря» в оперативное управление СамГТУ. Студентам Политеха стадион очень нужен. Надеюсь, простаивать «Заря» никогда не будет, - поделился народный избранник.

Отметим, что стадиону уже давно требуется реконструкция. И в сентябре прошлого года власти города даже озвучивали планы по размещению там физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным спортивным залом. Будут ли реализованы эти идеи, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU