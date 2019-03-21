Отставания нет: строительство нового Дворца спорта в Самаре завершат к 2021 году
В Самаре продолжается строительство нового Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Сейчас там завершается очередной этап работ — бетонирование фундаментной плиты.
- Выполнена укладка более 2100 кубических метров бетона. До конца года подрядчик должен сделать монолитное основание и монолитный каркас, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
На данный момент на стройке трудятся более 150 человек. Работают они в две смены — до 23-24 часов. По словам генподрядчика, отставаний от графика нет. Завершить строительство нового спортобъекта планируется к 2021 году.
На стройке в две смены трудятся более 150 человекФото: Twitter.com
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ИСТОЧНИК KP.RU