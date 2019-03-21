2019-03-21T13:35:49+03:00
Общество

"Лед, тронься!" В Самаре из ледяного плена на Волге освободили теплоход

Операция по освобождению теплохода изо льда попала на видео
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре теплоход освободили ото льдаВ Самаре теплоход освободили ото льда
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В Самаре ледоколы продолжают "трогать" лед, помогая Волге освобождаться от зимних оков. Это важно делать, чтобы лед вскрывался равномерно, не возникало заторов и неблагоприятных природных явлений вроде шуги. 20 марта Евгений Щекин снял видео, как на Волге из ледяного плена освобождают теплоход "Вячеслав Панков" из ледяного плена.

- Это происходит в Старой бухте, - отметили в группе РЕЧФЛОТ-63, размещая запись.

Сейчас лед на Волге уже практически весь вскрылся. На Волгу уже вышли и Терек-1, и ОТ-2005. Посреди Волги уже видны водные дорожки, ходить по льду сейчас точно опасно.

Операция по освобождению из "ледяного плена" т/х "Вячеслав Панков" г.Самара "Старая бухта".Дата съемки 20 марта 2019 Место съемки Старая бухта Самара, Россия 53.178119, 50.097867 Музыка https://www.youtube.com/watch?v=XDPEPvmJVeQ. Видео: РЕЧФЛОТ-63

ИСТОЧНИК KP.RU

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