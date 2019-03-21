2019-03-21T14:49:34+03:00
Спорт

За первый день предпродажи билетов на игру «Крыльев Советов» со «Спартаком» продали 9 100 билетов

Матч пройдет 18 мая на «Самара Арене»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Предварительная продажа билетов на эту игру продлится до 1 апреляПредварительная продажа билетов на эту игру продлится до 1 апреляФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» за первый день предварительной продажи билетов на заключительный матч сезона РПЛ на «Самара Арене» продали уже 9 100 билетов. В рамках 29 тура волжане примут московский «Спартак». Игра пройдет в субботу, 18 мая.

- В первый день предварительной продажи билетов на матч 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Спартак» реализовано 9100 билетов. Напоминаем, что предварительная продажа билетов на эту игру продлится до 1 апреля, - говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе «КС» ВКонтакте.

При этом «КС» напоминают, что билеты нужно покупать только на официальном сайте клуба или в официальных билетных кассах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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