Какие дворы отремонтируют в Самаре в 2019 году: список

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-21T16:09:02+03:00

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Появился список дворов, которые отремонтируют в Самаре в 2019 году. Благоустроить планируют больше 100 объектов. Ремонт стартует в последней декаде апреля, сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Современные детские и спортивные площадки, скамейки, освещения, озеленение, новые автомобильные парковки, - все это и многое другое появится в самарских дворах, - уверяют в администрации Самары.

Отремонтируют в 2019 году следующие дворы:

Кировский район:

ул. Ташкентская д.118, 120;

ул. Ташкентская д.102, 92, 98, 104, 106;

ул. Советская д.10, 12, 8, 6, ул. Металлистов д. 21;

ул. Победыд.168, 168А;

ул. Стара-Загора д.222;

Куйбышевский район:

ул. Новокомсомольская,9

ул. Центральная,9.

Советский район:

ул. Советской Армии, 181, корп. 6;

ул. Советской Армии, 23;

ул. Запорожская, 29;

ул. Запорожская, 17А.

Октябрьский район:

ул. Ново-Садовая, д. 275

ул. Гая, д. 36

пр. Карла Маркса, д. 181

Дополнительно предусмотрено частичное благоустройство на следующих адресах:

ул. Луначарского, д. 40, 42 (ремонт дворового проезда);

ул. Николая Панова, д. 33 (устройство парковочных карманов);

ул. Революционная, д. 79 (продолжение тротуара);

ул. Саранская, д. 15 (ремонт дворового проезда);

ул. 8-я радиальная, д. 10 (ремонт внутридворового проезда);

ул. Гагарина, д. 60 (ремонт внутридворового проезда).

Красноглинский район:

п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 46А

п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 17,19,23

п. Мехзавод, квартал 12, д. 6

п. Управленческий, ул. им ак. Н.Д. Кузнецова, д. 11

п. Мехзавод, квартал 13, д. 9 (8,7,6,5)

п. Мехзавод, квартал 6, д.4

п. Мехзавод, квартал 6, д. 5

п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 6

п. Мехзавод, квартал 15, д. 12

п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 1

п. Мехзавод, квартал 15, д. 7

Самарский район:

ул. Ал. Толстого, 26-28;

ул. Чапаевская, 67/69 и ул. Венцека, 53;

ул. Ленинградская, 83;

ул. Ал. Толстого, 29.

Промышленный район:

ул. Ташкентская, 220/22, ул. Тополей, 14, 20;

ул. Ново-Вокзальная, 27, ул. Вольская, 77, 79;

ул. Вольская, 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 13;

Ново-Вокзальный тупик, 12;

ул. Ново-Вокзальная, 219.

ул. Фадеева, 44 а;

пр. Кирова, 212;

ул. Г. Димитрова, 95;

Московское шоссе, 123;

ул. Молодежная, 8А, 8Б, 6А, 6Б;

Железнодорожный район:

ул. Аэродромная 37,39,41

ул.Волгина 116,120;

ул. Мяги 24,26,28;

Ленинский район:

пер. Студенческий, 2, 2а, 2б, 2ф.

ул. Владимирская, 40, 42

ул. Фрунзе, 146

ул. Ленинская, 204

ул. Спортивная, 25Б

ул. Ленинская, 147

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