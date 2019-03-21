Какие дворы отремонтируют в Самаре в 2019 году: список
Появился список дворов, которые отремонтируют в Самаре в 2019 году. Благоустроить планируют больше 100 объектов. Ремонт стартует в последней декаде апреля, сообщает пресс-служба городской мэрии.
- Современные детские и спортивные площадки, скамейки, освещения, озеленение, новые автомобильные парковки, - все это и многое другое появится в самарских дворах, - уверяют в администрации Самары.
Отремонтируют в 2019 году следующие дворы:
Кировский район:
ул. Ташкентская д.118, 120;
ул. Ташкентская д.102, 92, 98, 104, 106;
ул. Советская д.10, 12, 8, 6, ул. Металлистов д. 21;
ул. Победыд.168, 168А;
ул. Стара-Загора д.222;
Куйбышевский район:
ул. Новокомсомольская,9
ул. Центральная,9.
Советский район:
ул. Советской Армии, 181, корп. 6;
ул. Советской Армии, 23;
ул. Запорожская, 29;
ул. Запорожская, 17А.
Октябрьский район:
ул. Ново-Садовая, д. 275
ул. Гая, д. 36
пр. Карла Маркса, д. 181
Дополнительно предусмотрено частичное благоустройство на следующих адресах:
ул. Луначарского, д. 40, 42 (ремонт дворового проезда);
ул. Николая Панова, д. 33 (устройство парковочных карманов);
ул. Революционная, д. 79 (продолжение тротуара);
ул. Саранская, д. 15 (ремонт дворового проезда);
ул. 8-я радиальная, д. 10 (ремонт внутридворового проезда);
ул. Гагарина, д. 60 (ремонт внутридворового проезда).
Красноглинский район:
п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 46А
п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 17,19,23
п. Мехзавод, квартал 12, д. 6
п. Управленческий, ул. им ак. Н.Д. Кузнецова, д. 11
п. Мехзавод, квартал 13, д. 9 (8,7,6,5)
п. Мехзавод, квартал 6, д.4
п. Мехзавод, квартал 6, д. 5
п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 6
п. Мехзавод, квартал 15, д. 12
п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 1
п. Мехзавод, квартал 15, д. 7
Самарский район:
ул. Ал. Толстого, 26-28;
ул. Чапаевская, 67/69 и ул. Венцека, 53;
ул. Ленинградская, 83;
ул. Ал. Толстого, 29.
Промышленный район:
ул. Ташкентская, 220/22, ул. Тополей, 14, 20;
ул. Ново-Вокзальная, 27, ул. Вольская, 77, 79;
ул. Вольская, 81, 83, Ново-Вокзальный тупик, 13;
Ново-Вокзальный тупик, 12;
ул. Ново-Вокзальная, 219.
ул. Фадеева, 44 а;
пр. Кирова, 212;
ул. Г. Димитрова, 95;
Московское шоссе, 123;
ул. Молодежная, 8А, 8Б, 6А, 6Б;
Железнодорожный район:
ул. Аэродромная 37,39,41
ул.Волгина 116,120;
ул. Мяги 24,26,28;
Ленинский район:
пер. Студенческий, 2, 2а, 2б, 2ф.
ул. Владимирская, 40, 42
ул. Фрунзе, 146
ул. Ленинская, 204
ул. Спортивная, 25Б
ул. Ленинская, 147
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