2019-03-21T16:18:34+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» начал заключать электронные договоры с абонентами из Самарской области

Им могут воспользоваться новые и подключающие дополнительные услуги клиенты
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» начал заключать с абонентами – физическими лицами из Самарской области договоры в цифровом виде. Новый сервис упрощает порядок оформления документа и обеспечивает удобство его хранения. Им могут воспользоваться новые и подключающие дополнительные услуги клиенты.

Абоненту достаточно с помощью персонального устройства – смартфона или ноутбука – заполнить на специальном ресурсе «Ростелекома» необходимые поля и заверить электронную форму. Аналогом подписи служит индивидуальный код, полученный по sms. После подписания документ автоматически направляется на электронную почту клиента и в архив компании.

Артем Карцев стал первым в Самаре абонентом, заключившим электронный договор с провайдером: «Предложение заключить договор в электронном виде очень порадовало. На это ушло не более пяти минут. Заполнил данные с планшета, ввел код из SMS и все. Теперь договор у меня в почте, а все реквизиты доступны с любого гаджета».

Директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Владимир Басков: «Цифровые сервисы делают нашу жизнь намного проще. Электронная форма помогает пользователям избежать ошибок при заполнении договора и экономит их время. При желании договор можно заключить и в бумажном виде».

Электронный договор заключили с компанией 16 тысяч абонентов в Поволжье. Сервис доступен на всей территории обслуживания макрорегионального филиала «Волга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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