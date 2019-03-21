2019-03-21T17:28:31+03:00
Общество

"Нужно заранее все объяснить дачникам": в Самаре рассказали о проблемах с оплатой за вывоз мусора и лишних контейнерных площадках

Регоператор предложил создать в Самаре ЕРЦ, чтобы была единая база данных всех жителей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мусорные проблемы в Самаре остаются довольно острымиМусорные проблемы в Самаре остаются довольно острыми
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В Самаре обсудили проблемы, возникшие в работе регионального оператора по вывозу ТКО. Представители "Экостройресурса" на заседании профильного комитета Общественного совета рассказали о своих предложениях по усовершенствованию работы. Так, по их словам проблемы возникли с квитанциями. Но, по их данным, неправильных квитанций не больше 1%.

- Как они объяснили, сейчас большинство вопросов уже решены, открыты новые варианты приема обращений - это электронная почта, Viber, WatsApp, компания будет и дальше открывать новые офисы, - отметил председатель комитета Виктор Часовских, рассказывая о заседании журналисту "КП"-Самара".

Также регоператор предложил создать единый расчетный центр, который объединит базы для фонда капитального ремонта, поставщика газа. Это позволит снизить расходы и навести порядок. Правда, перспективы не слишком радужные. Дело в том, что такой цент предлагали создать уже давно, но дело застопорилось.

На заседании озвучили и еще одну проблему, которая может возникнуть в ближайшее время. Летом квитанции придут дачникам, через садово-дачные товарищества, кооперативы.

- Уже сейчас нужно рассказать, кто и сколько должен будет платить, чтобы потом не возникало недовольства, - отметил Виктор Часовских.

Как решить вопрос с комиссией по платежам за мусор, пока неясно. Предлагают включить эту сумму в тариф, но это вопрос не одного дня.

Сам же регоператор недоволен тем, что контейнерных площадок, которые приходится обслуживать, оказалось больше, чем было прописано в договоре. Сейчас реестр всех площадок должны составить органы местного самоуправления.

- Несмотря на все сложности, я все же хочу обратить внимание на обязательность платежей за вывоз ТКО. Если регоператор не получит денег, он не сможет расплатиться с перевозчиками, те же перестанут вывозить мусор и наступит коллапс, - акцентирует внимание Виктор Часовских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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