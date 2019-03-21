2019-03-21T18:03:19+03:00
Общество

"Ее никто не обижал": В Тольятти нашли девушку с черным медведем

Девушка вернулась домой к родителям
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Девочка нашласьДевочка нашлась
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В Тольятти нашли пропавшую несовершеннолетнюю девушку, об исчезновении которой сообщалось вчера. Напомним, что вчера стало известно о пропаже Екатерины Крайневой. Девушку с рюкзаком в виде черного медведя искали волонтеры. Но, по-видимому, она пропадала по своей воле.

- Несовершеннолетняя найдена сотрудниками полиции, преступных посягательств в отношении нее не было, с ней и родителями проводят беседу, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Пока неизвестно, где была девушка и как она нашлась

ИСТОЧНИК KP.RU

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