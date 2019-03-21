"Ее никто не обижал": В Тольятти нашли девушку с черным медведем
Девушка вернулась домой к родителям
Девочка нашлась
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В Тольятти нашли пропавшую несовершеннолетнюю девушку, об исчезновении которой сообщалось вчера. Напомним, что вчера стало известно о пропаже Екатерины Крайневой. Девушку с рюкзаком в виде черного медведя искали волонтеры. Но, по-видимому, она пропадала по своей воле.
- Несовершеннолетняя найдена сотрудниками полиции, преступных посягательств в отношении нее не было, с ней и родителями проводят беседу, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Пока неизвестно, где была девушка и как она нашлась
ИСТОЧНИК KP.RU