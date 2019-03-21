2019-03-21T19:32:54+03:00
Общество

В Самаре выяснят, какие самые загрязненные реки и озера в регионе

О водоемах Самарской области расскажут в пресс-центре «Комсомольской правды»-Самара»
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Насколько загрязнены водоемы в Самарской области?Насколько загрязнены водоемы в Самарской области?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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22 марта 2019 г. в 11.00 в Пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда-Самара» (ул. Лесная, 9) состоится круглый стол, посвященный Всемирному дню воды и Дню рек.

Круг вопросов для обсуждения:

Несколько лет назад учёные заговорили о том, что водоёмы теряют объёмы воды. Только ли с климатическими изменением связана эта ситуация? Почему уровень воды в реках становится меньше? Как изменились за последнее время водоемы в Самарской области? Какие виды деятельности человека больше всего влияют на загрязнение водных ресурсов региона? Об этом пойдет речь на нашем мероприятии.

- Насколько на сегодняшний день загрязнены реки и озера Самарской области? Какие загрязнители чаще всего выявляются?

- Каковы сегодня предельно-допустимые нормы загрязнения сточных вод (ПДК)? Какие способы утилизации сточных вод используются в регионе? Часто ли выявляются предприятия, нарушающие правила очистки сточных вод и сбрасывающие сточные воды в реки? Какое наказание предусмотрено для нарушителей?

- Каким образом можно повлиять на ситуацию, чтобы не остаться без живительной влаги? Какие технологии сегодня должны применять промышленные предприятия области, чтобы не допустить загрязнения водных объектов региона и применяют ли они их? Насколько эти системы эффективны?

- Какую опасность несёт человеку загрязнение водных ресурсов? Как влияет состояние воды на здоровье человека? Какие современные технологии позволяют очистить воду в домашних условиях? И др.

Участники:

- МАТЮНИНА Ирина Олеговна - начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области;

- МОРОЗОВ Алексей Александрович - старший помощник Самарского межрайонного природоохранного прокурора;

- ШЕСТЕРНИН Александр Сергеевич – прокурор по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Самарской области;

- ЕГОРОВА Юлия Анатольевна - заместитель технического директора ООО «Самарские коммунальные системы»;

-- МИНХ Дмитрий Викторович – руководитель Управления рационального использования водных ресурсов Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

- ШИЛОВ Денис Юрьевич – главный консультант Управления государственного экологического надзора Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

Коллеги, приглашаем вас принять участие в мероприятии! Аккредитация проводится по электронной почте lika@phkp.ru или по телефону 8927-705-80-39 до 10.00 22 марта. При себе иметь необходимо паспорт или журналистское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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