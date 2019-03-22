2019-03-22T08:24:32+03:00
Общество

В Самарской области активизировались мошенники, представляющиеся посредниками соцслужб

Жителей региона призывают не верить этим людям и не давать им деньги за «помощь»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пожилые люди могут обратиться в соцслужбы лично и совершенно бесплатноПожилые люди могут обратиться в соцслужбы лично и совершенно бесплатноФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области участились случаи мошенничества, жертвами которых преимущественно становятся пожилые люди. Некие компании представляются посредниками социальных служб и берут с пенсионеров деньги за оказываемую «помощь».

- В последнее время пожилые граждане все чаще прибегают к услугам недобросовестных посредников при взаимодействии с органами соцзащиты. Сама услуга - всего лишь составление обращения и отправка его в министерство и органы соцзащиты. Реальной помощи пожилые люди не получают, - отмечают в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Напомним, что при обращении в соцслужбы никакие посредники не нужны. Вся информация предоставляется лично этими органами и совершенно бесплатно. Обращение в соцслужбы можно написать в свободной форме. Так, обратиться в министерство или любой другой орган соцзащиты можно несколькими способами: написать письмо по адресу 443086, Самара, улица Революционная, 44; написать обращение через официальный сайт министерства в разделе «Обращение граждан»; или лично прийти в отдел соцслужбы по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель и два пассажира маршрутки Ульяновск - Самара погибли в ДТП с грузовиком
Самарец незаконно организовал в поселке Мехзавод автостоянку
Неожиданно вышла из-за автобуса: в Сызрани 9-летняя девочка пострадала под колесами Volkswagen
Врачи стали ближе: в микрорайоне Волгарь открылся филиал детской поликлиники
«Ступеньки «потекли»: в Самаре после зимы начала рушиться лестница на площади Славы
Под Самарой внедорожник заскочил на отбойник после столкновения с фурой
Стало известно, когда в Самаре восстановят трамвайные пути до Хлебной площади
Появилось фото и видео с места обнаружения трупа пропавшей блондинки из Самары Лины Сторожевой
В Самарской области женщину обворовали во время службы в храме
Форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев забил за сборную Азербайджана в ворота Хорватии
Остановку «Ипподром» в Самаре хотят переименовать в «Площадь авиаконструктора Ильюшина»
В Самаре во время паводка может затопить четыре района
В Жигулевске ввели карантин по бешенству животных
В Самаре на Льва Толстого нашли два повреждения на теплосети
В Самаре задержали руководителя бюро медсоцэкспертизы
В Самаре выяснят, какие самые загрязненные реки и озера в регионе
"Ее никто не обижал": В Тольятти нашли девушку с черным медведем