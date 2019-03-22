В Самарской области активизировались мошенники, представляющиеся посредниками соцслужб
В Самарской области участились случаи мошенничества, жертвами которых преимущественно становятся пожилые люди. Некие компании представляются посредниками социальных служб и берут с пенсионеров деньги за оказываемую «помощь».
- В последнее время пожилые граждане все чаще прибегают к услугам недобросовестных посредников при взаимодействии с органами соцзащиты. Сама услуга - всего лишь составление обращения и отправка его в министерство и органы соцзащиты. Реальной помощи пожилые люди не получают, - отмечают в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Напомним, что при обращении в соцслужбы никакие посредники не нужны. Вся информация предоставляется лично этими органами и совершенно бесплатно. Обращение в соцслужбы можно написать в свободной форме. Так, обратиться в министерство или любой другой орган соцзащиты можно несколькими способами: написать письмо по адресу 443086, Самара, улица Революционная, 44; написать обращение через официальный сайт министерства в разделе «Обращение граждан»; или лично прийти в отдел соцслужбы по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU