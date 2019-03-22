2019-03-22T09:44:46+03:00
Общество

Остановку «Ипподром» в Самаре хотят переименовать в «Площадь авиаконструктора Ильюшина»

Общественный совет при дептрансе поддержал эту инициативу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вопрос о переименовании остановки уже поднимался не разВопрос о переименовании остановки уже поднимался не разФото: Google Карты
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В Самаре могут переименовать две остановки общественного транспорта. Речь идет об остановке «Ипподром», которая находится на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, и остановке «Хлебозавод» на улице Победы.

Так, «Ипподром» в ближайшее время может получить название «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Общественный совет при департаменте транспорта поддержал эту инициативу.

Что касается остановки «Хлебозавод», то тут изменения будут не столь кардинальными. В название просто добавят «№ 5». Предприятие уже дало свое согласие на обустройство прилегающей территории и оформление остановочного павильона. Этот вопрос ждет дополнительного согласования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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