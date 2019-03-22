Форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев забил за сборную Азербайджана в ворота Хорватии
Но Азербайджан от поражения это не спасло
Рамиль Шейдаев в составе сборной Азербайджана. Фото: twitter.com/UEFAcom_ru
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Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев отличился за сборную Азербайджана в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 против Хорватии. Игра проходила в Загребе и закончилась со счетом 2:1 в пользу «шашечных». Шейдаев открыл счет в матче на 19 минуте. У хорватов забили Баришич и Крамарич.
Таким получился гол Рамиля Шейдаева в ворота сборной Хорватии .
Напомним, Шейдаев выступает за «Крылья Советов» с этого сезона. В последних трех матчах за самарцев форвард забил три гола – в ворота «Локомотива», «Енисея» и «Анжи». Всего за волжан он выходил на поле в восьми играх.
ИСТОЧНИК KP.RU