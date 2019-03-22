В Самарской области женщину обворовали во время службы в храме

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-22T10:24:18+03:00

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Недавно к полицейским Нефтегорского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что во время службы в храме у нее похитили сумку с деньгами и телефоном. Общий ущерб составил 2700 рублей.

- Женщина сообщила полицейским, что сумку вместе с верхней одеждой оставила на вешалке при входе в храм. Пропажу вещей она обнаружила после завершения службы. Как выяснилось, в тот день в храме находилась незнакомая прихожанам женщина. Она всю службу стояла поодаль и не молилась. Именно эта незнакомка и попала под подозрение стражей порядка, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Одна из прихожанок рассказала полицейским, что разговаривала с этой женщиной. Та поделилась, что приехала из Алекссевки, где у нее сгорел дом, и теперь она обращается к людям за помощью. Верующие не смогли пройти мимо ее беды и организовали для нее сбор продуктов и вещей. Все пожертвованные вещи женщина укладывала как раз рядом с раздевалкой. В дальнейшем было установлено, что никакого пожара в Алексеевке не было и что женщина уже давно промышляет обманом со сгоревшим домом. Вскоре злоумышленницу удалось найти. Она рассказала полицейским, что забрала себе телефон и тысячу рублей из кошелька, а остальные вещи выбросила. В отношении 38-летней безработной женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU