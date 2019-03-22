Стало известно, когда в Самаре восстановят трамвайные пути до Хлебной площади

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-22T10:18:27+03:00

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В Самаре обсудили транспортное обслуживание жителей Куйбышевского и Самарского районов после запуска движения по Фрунзенскому мосту. Напомним, в планах у властей — запустить по мостовому переходу троллейбусы.

- Сейчас мы проводим серьезнейшую работу, чтобы троллейбусное движение было сохранено и на мосту по улице Главная. Также перед нами стоит задача восстановления трамвайного движения, которое было приостановлено из-за строительства Фрунзенского моста. На данный момент трамваи не заезжают на Хлебную площадь, - рассказал руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

Как отмечают городские власти, для того, чтобы запустить троллейбусы по Фрунзенскому мосту, вблизи развязки с улицей Фрунзе построят новую тяговую подстанцию и троллейбусную линию от улицы Шоссейной с выходом на улицы Чапаевскую и Комсомольскую. Эти работы должны провести в течение 2019 года. Кроме того, в течение 2019-2020 годов будет спроектирован и построен участок троллейбусной линии по улице Комсомольской от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева и далее по улице Куйбышева до улицы Пионерской. Что касается участка трамвайных путей до Хлебной площади, то они будут восстановлены в течение 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU