Под Самарой внедорожник заскочил на отбойник после столкновения с фурой

СЕГОДНЯ 10:32 2019-03-22T10:32:54+03:00

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Утром в пятницу, 22 марта, на трассе М-5 в Самарской области произошло серьезное ДТП. В районе поселка Курумоч большегруз протаранил внедорожник Mercedes. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара».

- Фура «догнала» легковушку. После удара внедорожник развернуло на дороге, и он заскочил правым передним колесом на отбойник, - рассказали свидетели аварии.

В результате случившегося у большегруза оказалась повреждена передняя правая часть кабины, а внедорожнику смяло всю левую сторону. Пока информации о причинах ДТП и пострадавших нет. Подробности происшествия устанавливаются.

Внедорожник развернуло на дороге, и он заскочил на отбойникФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU