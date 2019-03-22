«Ступеньки «потекли»: в Самаре после зимы начала рушиться лестница на площади Славы

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-22T10:57:20+03:00

После зимы начала рушиться лестница, ведущая к дому Профсоюзов Фото: Антон СЕНЬКО

Изменить размер текста: A A

С приходом весны в Самаре начал таять не только снег, но еще асфальт на дорогах и плитка, уложенная в общественных пространствах. Также минувшая зима оставила неприятный след и на лестнице на площади Славы, которая ведет к дому Профсоюзов. Ступеньки на ней, по словам горожан, тоже «потекли».

- Ступени разрушаются на самой левой лестнице. Каждая 10 ступенька крошится. В прошлом году заменили 10 штук, но уложили криво, - пожаловался местный житель.

Как сообщил глава департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимир Коматовский, ступени, которые пришли в негодность за время зимы, обязательно будут заменены. К этим работам приступят при наступлении подходящей температуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не фонтан? Чем порадовал и огорчил горожан новый склон площади Славы

На радио «КП-Самара» на 98,2FM эксперты пожаловались на недостаток зелени, отсутствие пандусов и тени (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU