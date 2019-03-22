2019-03-22T10:57:20+03:00
Общество

«Ступеньки «потекли»: в Самаре после зимы начала рушиться лестница на площади Славы

Лестницу пообещали привести в порядок с наступлением подходящей температуры
Анастасия ФИЛАТОВА
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После зимы начала рушиться лестница, ведущая к дому ПрофсоюзовПосле зимы начала рушиться лестница, ведущая к дому ПрофсоюзовФото: Антон СЕНЬКО
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С приходом весны в Самаре начал таять не только снег, но еще асфальт на дорогах и плитка, уложенная в общественных пространствах. Также минувшая зима оставила неприятный след и на лестнице на площади Славы, которая ведет к дому Профсоюзов. Ступеньки на ней, по словам горожан, тоже «потекли».

- Ступени разрушаются на самой левой лестнице. Каждая 10 ступенька крошится. В прошлом году заменили 10 штук, но уложили криво, - пожаловался местный житель.

Как сообщил глава департамента управления делами губернатора и правительства Самарской области Владимир Коматовский, ступени, которые пришли в негодность за время зимы, обязательно будут заменены. К этим работам приступят при наступлении подходящей температуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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