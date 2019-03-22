2019-03-22T11:25:37+03:00
Общество

Врачи стали ближе: в микрорайоне Волгарь открылся филиал детской поликлиники

В отделении работают педиатры, прививочный и процедурные кабинеты
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В микрорайоне Волгарь, который находится в Куйбышевском районе, открылся филиал детской поликлиники Самарской городской больницы № 10. Юных пациентов там принимают уже с понедельника, 18 марта. Теперь им и их родителям не придется преодолевать расстояние в несколько километров, чтобы попасть на прием к врачу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Сегодня горбольница № 10 оказывает помощь почти 18 тысячам детей Куйбышевского района. Открытие нового филиала позволило разгрузить центральное отделение детской больницы. По графику в филиал будут приезжать узкие специалисты для проведения комплексных осмотров детей, - рассказал главный врач Самарской городской больницы № 10 Валерий Карпенко.

Поликлиника принимает 3590 юных жителей Волгаря

Поликлиника принимает 3590 юных жителей Волгаря

Всего в поликлинике зарегистрированы 3590 юных жителей Волгаря. В филиале, который расположился в центре микрорайона, работают регистратура, врачи-педиатры, процедурный кабинет и прививочный кабинет. В планах у властей построить в Волгаре новую поликлинику, в которой разместятся около 700 помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водитель и два пассажира маршрутки Ульяновск - Самара погибли в ДТП с грузовиком
Самарец незаконно организовал в поселке Мехзавод автостоянку
Неожиданно вышла из-за автобуса: в Сызрани 9-летняя девочка пострадала под колесами Volkswagen
«Ступеньки «потекли»: в Самаре после зимы начала рушиться лестница на площади Славы
Под Самарой внедорожник заскочил на отбойник после столкновения с фурой
Стало известно, когда в Самаре восстановят трамвайные пути до Хлебной площади
Появилось фото и видео с места обнаружения трупа пропавшей блондинки из Самары Лины Сторожевой
В Самарской области женщину обворовали во время службы в храме
Форвард «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев забил за сборную Азербайджана в ворота Хорватии
Остановку «Ипподром» в Самаре хотят переименовать в «Площадь авиаконструктора Ильюшина»
В Самаре во время паводка может затопить четыре района
В Жигулевске ввели карантин по бешенству животных
В Самарской области активизировались мошенники, представляющиеся посредниками соцслужб
В Самаре на Льва Толстого нашли два повреждения на теплосети
В Самаре задержали руководителя бюро медсоцэкспертизы
В Самаре выяснят, какие самые загрязненные реки и озера в регионе
"Ее никто не обижал": В Тольятти нашли девушку с черным медведем