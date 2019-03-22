Врачи стали ближе: в микрорайоне Волгарь открылся филиал детской поликлиники

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-22T11:25:37+03:00

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В микрорайоне Волгарь, который находится в Куйбышевском районе, открылся филиал детской поликлиники Самарской городской больницы № 10. Юных пациентов там принимают уже с понедельника, 18 марта. Теперь им и их родителям не придется преодолевать расстояние в несколько километров, чтобы попасть на прием к врачу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Сегодня горбольница № 10 оказывает помощь почти 18 тысячам детей Куйбышевского района. Открытие нового филиала позволило разгрузить центральное отделение детской больницы. По графику в филиал будут приезжать узкие специалисты для проведения комплексных осмотров детей, - рассказал главный врач Самарской городской больницы № 10 Валерий Карпенко.

Поликлиника принимает 3590 юных жителей Волгаря

Всего в поликлинике зарегистрированы 3590 юных жителей Волгаря. В филиале, который расположился в центре микрорайона, работают регистратура, врачи-педиатры, процедурный кабинет и прививочный кабинет. В планах у властей построить в Волгаре новую поликлинику, в которой разместятся около 700 помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU