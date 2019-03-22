Неожиданно вышла из-за автобуса: в Сызрани 9-летняя девочка пострадала под колесами Volkswagen

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-22T11:38:53+03:00

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В четверг, 21 марта, около 8:15 на улице Кинельской в Сызрани произошло ДТП с участием ребенка. Там в районе автобусной остановки под колесами иномарки пострадала 9-летняя девочка.

- 47-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался со стороны улицы Хабаровской в направлении улицы Нефтяной. В пути следования он наехал на девочку, которая вышла на дорогу из-за проезжающего автобуса, не убедившись в безопасности перехода, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу. По данным ГИБДД, водитель иномарки на момент случившегося был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU