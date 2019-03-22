2019-03-22T11:54:54+03:00
Общество

Самарец незаконно организовал в поселке Мехзавод автостоянку

Теперь прокуроры добиваются сноса этой парковки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуроры нашли незаконную стоянку в 10 квартале МехзаводаПрокуроры нашли незаконную стоянку в 10 квартале МехзаводаФото: Ася ЖУКОВА
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В Самаре прокуратура Красноглинского района через суд добивается сноса незаконной автомобильной стоянки. Речь идет о парковке, которая расположена в 10 квартале поселка Мехзавод в районе дома № 21.

- Коммерческой деятельностью по охране автомобилей на этом земельном участке занимается один из жителей Самары. Этой территорией он владеет незаконно, - сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время прокуроры Красноглинского района направили иск в суд с требованием изъять у самарца этот участок, а также снести будку охраны и демонтировать ограждение. Пока заявление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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