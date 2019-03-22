Водитель и два пассажира маршрутки Ульяновск - Самара погибли в ДТП с грузовиком

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-22T12:12:59+03:00

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В пятницу, 22 марта, около 7:45 на 56 км трассы «Ульяновск — Димитровград — Самара» произошла смертельная авария. Там столкнулись грузовик «Мерседес Бенц» и автобус «Луидор», который направлялся из Ульяновска в Самару.

- В результате ДТП погибли три человека: 58-летний водитель автобуса и два его пассажира — 42-летний мужчина и 49-летняя женщина. Водитель большегруза — 50-летний мужчина — госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УМВД по Ульяновской области.

По словам министра промышленности и транспорта региона Дмитрия Вавилина, автобус выехал с автовокзала Ульяновска в сторону Самары в 6:32. Авария произошла примерно через час в районе поселка Лесной. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Сейчас СУ СК по Ульяновской области проводит по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU