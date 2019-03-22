2019-03-22T12:39:56+03:00
Происшествия

Чиновника из администрации Кинельского района уличили в продаже муниципальной земли

Мужчина хотел провернуть свою аферу за вознаграждение в 400 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Решившего подзаработать нечестным путем чиновника уже уволили с занимаемой должностиРешившего подзаработать нечестным путем чиновника уже уволили с занимаемой должностиФото: Архив "КП"
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению имуществом Кинельского района. Чиновника заподозрили в продаже муниципального земельного участка.

- Было установлено, что сотрудник администрации предложил гражданину за вознаграждение в 400 тысяч рублей незаконно оформить право собственности на участок в поселке Культура, принадлежащий муниципалитету, стоимостью 782 тысячи рублей. После чего чиновник сделал мужчине фиктивные постановления администрации Кинельского района, разрешающие оформить землю, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Сотрудники надзорного ведомства направили все материалы в следственный отдел по Кинелю, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». В настоящее время чиновник уже уволен с занимаемой им должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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