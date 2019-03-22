В Самаре «продавщицу смерти» отправили на 8 лет в колонию

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-22T15:24:38+03:00

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Кировский районный суд Самары вынес приговор 40-летней местной жительнице, которая обвинялась в незаконном приобретении наркотиков и попытке их сбыта.

- Было установлено, что 12 сентября 2018 года женщина приобрела у знакомого 105 упаковок героина. Она планировала в дальнейшем продать запрещенные вещества наркозависимым гражданам, однако была задержана. Полицейские изъяли у самарчанки почти 55 грамм героина, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU