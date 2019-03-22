На контрольный матч «Крыльев Советов» с саратовским «Соколом» болельщиков будут пускать бесплатно

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-22T14:21:01+03:00

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На контрольный матч «Крылья Советов» - «Сокол» будет бесплатный вход для болельщиков. Встреча пройдет в субботу, 23 марта, на стадионе «Металлург» и начнется в 13:00 по местному времени.

Напомним, за «Крылья» в контрольном поединке не сыграют Рамиль Шейдаев и Джано Ананидзе, которые сейчас находятся в расположении своих сборных. Зато в общую группу вернулся защитник Виталий Денисов, который пропустил первые весенние матчи «КС» из-за травмы.

На следующей неделе волжане примут на «Самара Арене» тульский «Арсенал» в рамках РПЛ. Встреча пройдет 29 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU