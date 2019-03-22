2019-03-22T14:28:52+03:00
Общество

В Самаре по гарантии отремонтируют Волжский проспект

Сотрудники мэрии нашли на отремонтированной ранее дороге дефекты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре стартовал гарантийный ремонт дорог. Одним из первых в списке дорожников оказался Волжский проспект. Сотрудники подрядной организации приступили к устранению дефектов на проезжей части в ночь на пятницу, 22 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Ремонт Волжского проспекта на участке от Вилоновской до Осипенко проводился в 2016-2017 годах. В марте 2019 года специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» нашли на дороге несколько дефектов. Сейчас в рамках гарантийных обязательств подрядчик устранил дефекты покрытия проезжей части и занимается заменой плит перекрытия дождеприемников, - отметили в мэрии.

Чтобы не создавать заторов на дороге, рабочие ведут ремонт в ночное время. Завершить все работы на Волжском проспекте подрядчик планирует до 27 марта.

Как отмечают чиновники, всего на отремонтированных улицах Самары нашли 69 дефектов. Подрядчики должны будут устранить их за свой счет. На 18 дорогах рабочие уже завершили гарантийный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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