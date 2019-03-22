«Прилег отдохнуть»: в Тольятти грузовик опрокинулся при развороте

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-22T14:45:47+03:00

К счастью, водитель не получил серьезных травм, госпитализация ему не потребовалась

Изменить размер текста: A A

В четверг, 21 марта, примерно в 13:00 на Южном шоссе в Тольятти произошло ДТП. Там опрокинулся на бок грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 58-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по Южному шоссе со стороны улицы Заставной в направлении села Ягодное, решил развернуться вне перекрестка. Однако маневр не удался — грузовик рухнул на правый бок.

В результате случившегося водитель получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии мужчина был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU