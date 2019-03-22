«Прилег отдохнуть»: в Тольятти грузовик опрокинулся при развороте
В четверг, 21 марта, примерно в 13:00 на Южном шоссе в Тольятти произошло ДТП. Там опрокинулся на бок грузовик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, 58-летний водитель автомобиля МАЗ, двигаясь по Южному шоссе со стороны улицы Заставной в направлении села Ягодное, решил развернуться вне перекрестка. Однако маневр не удался — грузовик рухнул на правый бок.
В результате случившегося водитель получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии мужчина был трезв. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU