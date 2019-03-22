В Сызрани ищут родственников пожилого мужчины, который уже 13 лет находится в больнице

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-22T15:37:13+03:00

Пенсионер дезориентирован и не помнит своего имени

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Жителей Самарской области просят помочь в поиске родственников пожилого мужчины. Он уже 13 лет находится в одной из больниц Сызрани.

- Личность мужчины не установлена. На вид ему 70-80 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые. Дезориентирован. В медучреждении он находится с 5 мая 2006 года, - сообщают волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Инфорг поиска - Галина, телефон: +7 (927) 701-80-14. Также все, кто что-либо знает о личности мужчины или его родственниках, могут звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU