На стадионе «Чайка» в Самаре построят площадку для тренировок пляжного футбольного клуба «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-22T15:52:25+03:00

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В Самаре на стадионе «Чайка» в поселке Управленческий строят площадку для занятий пляжным футболом. Ее обустраивают на месте запасного поля. Работы начались осенью 2018 года и сейчас приостановлены из-за погоды. Планируют, что площадку построят в июне 2019 года. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали в городской администрации.

- Объект будут использовать для тренировок пляжного футбольного клуба «Крылья Советов» и детей, а также для проведения районных соревнований, - отметили в мэрии.

Напомним, в этом году Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу пройдет в Самаре. Как «Крылья Советов» готовятся к новому сезону, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU