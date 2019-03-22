2019-03-22T15:52:25+03:00
Спорт

На стадионе «Чайка» в Самаре построят площадку для тренировок пляжного футбольного клуба «Крылья Советов»

Все работы планируют завершить в июне 2019 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Работы начались осенью 2018 года и сейчас приостановлены из-за погодыРаботы начались осенью 2018 года и сейчас приостановлены из-за погодыФото: Яндекс. Карты
Изменить размер текста:

В Самаре на стадионе «Чайка» в поселке Управленческий строят площадку для занятий пляжным футболом. Ее обустраивают на месте запасного поля. Работы начались осенью 2018 года и сейчас приостановлены из-за погоды. Планируют, что площадку построят в июне 2019 года. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказали в городской администрации.

- Объект будут использовать для тренировок пляжного футбольного клуба «Крылья Советов» и детей, а также для проведения районных соревнований, - отметили в мэрии.

Напомним, в этом году Суперфинал чемпионата России по пляжному футболу пройдет в Самаре. Как «Крылья Советов» готовятся к новому сезону, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрия Сазонова в Самаре не отпустили под домашний арест
Синоптики рассказали, каким будет лето 2019 в Самарской области
14% от всех запасов питьевой воды в Самарской области небезопасны для человека
Сначала разделяйте, потом экономьте: регоператор рассказал, почему сейчас нельзя платить за мусор по факту накопления
Новым ректором экономического университета в Самаре выбрали Светлану Ашмарину
В Самаре главу бюро медсоцэкспертизы, подозреваемого в хищении бюджетных 230 млн рублей, отправили под домашний арест
В Сызрани ищут родственников пожилого мужчины, который уже 13 лет находится в больнице
В Тольятти в подъезде дома вандалы изрисовали лифт и выломали ногой камеру видеонаблюдения
В Самаре Хлебозавод № 2 выставили на продажу за 450 млн рублей
Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Тимофеев: «Если сравнивать Божовича и Карреру, то это хорошие тренеры, но четче доходит, когда говорят по-русски»
«Прилег отдохнуть»: в Тольятти грузовик опрокинулся при развороте
В Самаре по гарантии отремонтируют Волжский проспект
На контрольный матч «Крыльев Советов» с саратовским «Соколом» болельщиков будут пускать бесплатно
Молодежка «Крыльев Советов» и тольяттинский «Акрон» сыграли вничью в контрольном матче
В Самаре «продавщицу смерти» отправили на 8 лет в колонию
В Самарской области владельцев авто на газу могут освободить от транспортного налога
В Самаре наглые воришки слили бензин у припаркованной у дома машины
Опознали по фингалу: в Сызрани полицейские поймали разбойников, ограбивших посетителей кафе
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола