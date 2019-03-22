2019-03-22T16:30:09+03:00
Общество

Новым ректором экономического университета в Самаре выбрали Светлану Ашмарину

За эту претендентку проголосовало большинство сотрудников и обучающихся вуза
Анастасия ФИЛАТОВА
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Светлана Ашмарина вступит в должность после заключения трудового договора с миннауки РФСветлана Ашмарина вступит в должность после заключения трудового договора с миннауки РФФото: Архив "КП"
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В пятницу, 22 марта, прошла конференция работников и обучающихся Самарского государственного экономического университета, главной темой которого стали выборы нового ректора. Напомним, на этот пост претендовали два человека: проректор по научной работе и международным связям Светлана Ашмарина и директор института коммерции, маркетинга и сервиса при СГЭУ Дана Чернова.

Выбор большинства присутствующих пал на первую претендентку. За Светлану Ашмарину проголосовали 140 человек, а за Дану Чернову — 29. Новый ректор приступит к своим обязанностям после заключения трудового договора с министерством науки РФ.

Что касается Габибуллы Хасаева, который в последнее время исполнял обязанности главы университета, то он продолжит работать в вузе. Он будет трудиться на посту заведующего кафедрой региональной экономики и управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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