«Динамо Самара» крупно уступило «Сибиряку»

СЕГОДНЯ 19:23 2019-03-22T19:23:03+03:00

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«Динамо Самара» крупно проиграло «Сибиряку» в первом матче 15 тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 5:0.

- В начале матча создали несколько моментов, которые не реализовали. Хорошо сыграл вратарь «Сибиряка», стоит отдать ему должное. Если бы мы повели в счете, то игра могла бы иначе сложиться. Пропустив 1-2 гола «Сибиряк» стал играть от обороны и дать наших ошибок, которые мы допустили. Я хочу отметить то, что мы сегодня или не настроились или сильно переволновались. Ничего страшного в таком поражении нет – будем готовиться к завтрашнему матчу, - приводит слова главного тренера «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба «Сибиряка».

Второй матч 15 тура Суперлиги между этими командами пройдет в субботу, 23 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU