2019-03-23T09:29:00+03:00
Общество

В Самаре восстановили подачу тепла после аварии на тепломагистрали на ул. Советской Армии

Повреждение на трубопроводе нашли вечером 22 марта
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Специалисты работали всю ночьСпециалисты работали всю ночьФото: СОЦСЕТИ
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22 марта в Самаре около 10 вечера выявили повреждение трубопровода диаметром 800 мм в районе дома по адресу ул. Советской Армии, 181. Об этом сообщил заместитель главы города Владимир Василенко со ссылкой на АО «ПТС».

- Отключили 26 жилых домов, 1 детский сад, 2 медицинских учреждения, 1 учебное заведение и еще 12 других объектов, - написал Василенко в своем «Твиттере». – Их переключили на обратный трубопровод.

Аварию устраняли 22 специалиста «Предприятия тепловых сетей» и 7 единиц спецтехники. Под утро сотрудники закончили сварочные работы и приступили к их заполнению.

Уже к 10 утра отремонтированный участок тепломагистрали заполнили и включили в работу. Как отчитался вице-мэр, «потребители включены, гидравлический режим восстановлен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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