2019-03-23T09:57:45+03:00
Происшествия

Хранил для самообороны: в Самарской области у пенсионера нашли самодельное ружье и 9 кг конопли

Мужчину обвиняют в незаконном хранении оружия и наркотиков
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Дело рассмотрят в судеДело рассмотрят в судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В селе Приволжье завершили расследовать уголовное дело против 61-летнего местного жителя. Его подозревают в незаконном обороте наркотических средств и оружия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

- В декабре 2018 года у мужчины нашли и изъяли части конопли общей массой почти 9,5 кг. По словам задержанного, наркосодержащие растения он вырастил на своем приусадебном участке, запрещенные вещества предназначались для личного употребления, - прокомментировали в областном Главке. – Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли обрез ружья, два патрона, штык-нож, два охотничьих ножа, электронные весы. Эксперт признал обрез самодельным огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе. Задержанный объяснил: все это он нашел в лесополосе, хранил для самообороны и никогда не использовал.

Подозреваемому предъявили обвинения по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере» по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу. За выращивание кустов конопли мужчину привлекут к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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