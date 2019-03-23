2019-03-23T11:21:36+03:00
Общество

Жары не ждать: синоптики рассказали, каким будет лето в 2019 году в Самарской области

По прогнозам Гидрометцентра России, лето будет теплым, но не жарким
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Весна и лето в Самаре будут теплымиВесна и лето в Самаре будут теплымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Гидрометцентре России рассказали, чего ждать от лета в 2019 году в Самарской области. По данным синоптиков, летние месяцы будут теплыми, но не жаркими. Температура будет держаться около нормы.

— В июне среднемесячная температура будет держаться около +19 градусов. На юге и юго-востоке области столбики термометров могут подняться выше нормы. В июле нас ждет +20 градусов. А вот в августе будет жарче, чем обычно. Норма +18,2 градуса, но температура будет выше. Осадки также в пределах нормы. Вот только в июне осадки ожидаются ниже нормы.

Также синоптики дали прогноз и на оставшиеся весенние месяцы. В апреле средняя температура составит +6,3 градуса. Сильных осадков не ожидается. В мае среднемесячная температура прогнозируется на уровне +14,4 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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