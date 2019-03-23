В Самаре двух человек, больных туберкулезом, приговорили к принудительному лечению

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-23T12:50:32+03:00

Пациенты не хотели сами идти на лечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Двух человек, больных туберкулезом, отправили на принудительную госпитализацию в противотуберкулезный диспансер. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Октябрьского районного суда г. Самары от 23.01.2019 иски прокурора удовлетворены.

- В суд обратился прокурор Куйбышевского района. Он подал исковые заявления в интересах неопределенного круга лиц к двум гражданам о принудительной госпитализации в противотуберкулезный диспансер. По его мнению, ответчики страдают туберкулезом и нуждаются в обязательном стационарном лечении, однако добровольно пройти его отказываются. Уклоняясь от лечения, граждане создают угрозу причинения вреда здоровью окружающих, - комментируют в прокуратуре Самарской области.

Иски прокурора удовлетворили, однако представители ответчиков подали апелляцию. Прокурор, который участвовал в суде апелляционной инстанции прокурор доводы поддержал и попросил оставить решения суда первой инстанции без изменения. В итоге ответчиков все-таки принудят пройти лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU