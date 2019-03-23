Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вылетела из турнира WTA в Майями
Теннисистка Анастасия Павлюченкова не прошла в следующий круг турнира WTA в Майями. Во втором раунде самарскую спортсменку обыграла Виктория Кужмова из Словакии. Словачка обыграла россиянку в трех сетах (6:7 (5:7), 6:4, 7:5). Встреча длилась 2 часа 34 минуты. У Павлюченковой восемь эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
А вот у Дарьи Касаткиной, еще одной уроженки Самарской области, получилось выйти вперед. Теннисистка переиграла Кори Гауфф из США в двух сетах (6:3, 6:2). Матч длился 1 час 8 минут. У Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 10. Кори Гауфф отличилась двумя подачами навылет, шестью двойными ошибками и тремя брейками.
Следующая соперница Дарьи Касаткиной определится после матча Винус Уильямс (США) – Карла Суарес-Наварро (Испания).
ИСТОЧНИК KP.RU